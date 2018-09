Preocupado com desgaste, Sport recebe Cruzeiro pelo Brasileirão

O Sport vai entrar em campo diante do Cruzeiro, neste sábado, às 16 horas, na Ilha do Retiro, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro, preocupado com desgaste físico. O técnico Eduardo Baptista afirmou que fará testes com dois jogadores para saber se terão condições de jogar os 90 minutos. São eles: o zagueiro Ronaldo Alves e o atacante Rogério.

Os dois foram poupados dos treinos durante a semana, mas foram relacionados e devem estar em campo. Caso sejam vetados, Eduardo Baptista apostará em Léo Ortiz e Marlone. A grande novidade, porém, ficou para a estreia de Marcão Silva, que formará o meio de campo com Andrigo e Neto Moura. Além disso, Cláudio Winck continua atuando pelo lado direito, como um "falso" ponta direita e protegendo o setor.

"Pouco deu pra treinar, porque o desgaste ainda é muito alto. O time é basicamente o mesmo. A gente perdeu Gabriel por lesão, mas volta o Hernane. A gente aguarda Rogério e Ronaldo Alves. Se não forem, é Marlone (no lugar do Rogério) e Ernando por dentro e jogar com o Raul na direita ou o Ortiz (no lugar de Ronaldo Alves)", admitiu o treinador.

Eduardo Baptista não poderá contar com Gabriel, vetado pelo departamento médico por conta de uma lesão muscular na coxa direita e com Michel Bastos, que alegou problemas pessoais e foi liberado até a próxima segunda-feira.

O Sport está em situação preocupante no Brasileirão. O time ocupa apenas a 17.ª colocação, com 23 pontos, um a menos do que o Vasco, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 24. Mas todos no clube têm ciência da situação crítica. Pergunta sobre a campanha fraca do time, Eduardo Baptista respondeu: "Não é fraca. É muito fraca e precisamos melhorar bastante".

Na última vez que atuou em casa, o Sport venceu o Paraná por 1 a 0. Mas no meio de semana perdeu para o Bahia, por 2 a 0, na Fonte Nova, em Salvador.