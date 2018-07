Preocupado com fuso horário, Tite comanda 1º treino na Austrália sem 8 jogadores

Ainda sem oito jogadores, o técnico Tite comandou o primeiro treino da seleção brasileira em Melbourne, na Austrália, nesta segunda-feira. Ao longo da atividade, realizada às 18h30 (5h30 de Brasília), no Lakeside Stadium, o treinador posicionou os 15 atletas disponíveis simulando situações que podem acontecer no amistoso da próxima sexta-feira, contra a Argentina, na estreia do técnico Jorge Sampaoli à frente da seleção rival.

A principal preocupação da comissão é com a adaptação ao fuso horário da Austrália, que está 13 horas na frente do horário de Brasília. Segundo o preparador físico Fábio Mahseredjian, o ideal é manter os jogadores acordados e em contato com a luz do dia para uma adaptação mais rápida. Foi por este motivo, os atletas fizeram atividades na academia antes do treinamento no campo.

Os oito jogadores restantes devem se apresentar entre terça e quarta-feira. O zagueiro Rodrigo Caio e o atacante Diego Souza só treinarão na quarta; Ederson, segundo goleiro mais caro da história após ser contratado pelo Manchester City por $ 145 milhões, só se apresentará na véspera do clássico por causa do nascimento de sua filha. Após a partida contra a Argentina, a seleção vai enfrentar a Austrália também em Melbourne.

Nesta segunda-feira, treinaram o goleiro Diego Alves, os laterais Rafinha e Filipe Luís, os zagueiros Thiago Silva, Gil, David Luiz e Jemerson, o volante Fernandinho, os meias Renato Augusto, Philippe Coutinho, Willian e Giuliano e os atacantes Gabriel Jesus, Douglas Costa e Taison.