Preocupado com lesões musculares, Grêmio encara o Vitória em Porto Alegre

Só na última rodada, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro, o treinador precisou fazer três alterações por lesão muscular. Os zagueiros Wallace Reis e Pedro Geromel, além do volante Maicon ficarão ao menos 10 dias no departamento médico por conta destes problemas. Entram, respectivamente, Bressan, Fred e Jailson.

O zagueiro Fred volta justamente após se recuperar de um problema muscular. Ele e o lateral-esquerdo Marcelo Oliveira tiveram estiramento no triunfo sobre o Atlético Mineiro, pela terceira rodada do Brasileirão.

Titular no meio de campo, o meia Douglas tratou de minimizar os problemas por lesão e saiu em defesa do preparador físico do clube, Rogério Dias, que chegou a ter o trabalho questionado durante entrevista coletiva. "É algo que acontece. Não tem nada diferente. O trabalho está sendo bem feito, temos um dos melhores preparadores do Brasil e confiamos no trabalho dele. Estamos sujeitos a isso, não vai interferir em nada", comentou.

A única boa notícia é que o lateral-direito Edilson volta de suspensão e tem escalação confirmada na vaga de Ramiro, que atuou improvisado no setor.