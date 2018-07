Preocupado com Muricy, Dória promete lutar pelo técnico

O zagueiro Dória disse nesta sexta-feira que está ansioso para voltar ao São Paulo depois de um mês sem entrar em campo e prometeu jogar pelo técnico Muricy Ramalho. O defensor comentou que tem notado o comandante com a saúde mais frágil e até menos participativo durante as partidas, por isso quer dedicar ao treinador uma boa atuação diante do Botafogo-SP, neste domingo.

O jogo em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, vale pela penúltima rodada da primeira fase do torneio e marca o retorno do zagueiro, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo. "Ele (Muricy) teve um problema de saúde e por isso não está tão ativo, gritando como sempre fez. Mas nos treinos sempre está junto e conversando com o grupo", comentou Dória.

O defensor afirmou que durante o mês em que esteve fora do time também sentiu com os companheiros a pressão e a cobrança pelas derrotas para os rivais Corinthians e Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. A lesão de Dória, inclusive, ocorreu na antevéspera do clássico com o Alvinegro, em março, quando o Tricolor perdeu por 1 a 0.

Confirmado como titular para domingo, Dória disse que Muricy está mais calmo do que o habitual para poder cuidar da saúde. "Acho que ele nem pode se agitar muito, até por conta da saúde. Ele está se cuidando e mantendo a forma. É muito guerreiro e temos de lutar por ele também", comentou.

Em janeiro Muricy ficou internado para tratar de uma crise de diverticulite. No ano passado o técnico também esteve afastado do time para poder se recuperar de uma arritmia cardíaca.