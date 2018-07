Preocupado com o Cruzeiro, Jair Ventura fecha treino do Botafogo

Preocupado com o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, o técnico Jair Ventura fez mistério nesta quarta-feira e fechou o último treino de preparação para o duelo desta quinta, no estádio Luso Brasileiro.

O clube carioca, que treinou no mesmo palco da partida, abriu a atividade à imprensa somente nos primeiros 15 minutos e nos momentos finais. Jair Ventura valorizou a privacidade para definir o time titular botafoguense.

Sobre o treino, a única certeza é que Neilton e Airton treinaram normalmente, apesar de terem reclamado de dores ao fim da partida contra o Atlético-PR, na noite de segunda-feira, em Curitiba, em rodada do Brasileirão.

Assim, a dupla está à disposição do treinador. Mas não estão garantidos entre os titulares porque Jair Ventura já indicou que poderá ter surpresas na equipe. Se não fizer mudanças, o Botafogo deve entrar em campo na quinta escalado com Sidão; Luís Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Santos e Diogo Barbosa; Airton, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e Camilo; Neilton e Sassá.

"A ambição nobre é o título. O Botafogo é um grande clube e precisamos pensar em título. Estamos em uma fase próxima, nas oitavas, e temos uma chance real. Está nas nossas mãos. Então temos que focar nesse campeonato, ir com força máxima mesmo", disse o goleiro Sidão, nesta quarta.

Sidão não escondeu que terá participação decisiva nesta quinta. No gol, ele quer garantir que o time termine a partida sem ser vazado para evitar vantagem para o Cruzeiro. "Acho importante esse fator de não sofrer gol em casa, porque aí se levar o adversário consegue uma vantagem importante para o segundo jogo. Mas por estar em casa precisamos buscar o resultado, ir para a vitória e fazer gols porque sabemos como o Cruzeiro é complicado fora de casa", declarou.