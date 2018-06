Corinthians volta à arena nesta quarta, mas gramado preocupa

Depois do replantio do gramado de sua arena, que obrigou a equipe a mandar três partidas no Pacaembu, o Corinthians está de volta a Itaquera. Diante do São Bento, a equipe precisa se recuperar da derrota para o Santo André e resgatar a força de seu “alçapão”. Em Itaquera, o Corinthians tem 121 jogos, com 82 vitórias, 30 empates e apenas nove derrotas.

+ Corinthians aguarda exames médicos para anunciar Marllon

O gramado novo, no entanto, pode ser um empecilho, principalmente no começo do jogo. Ele está ainda não está no ponto ideal. Após o treino de segunda-feira, o meia Rodriguinho afirmou que o “gramado pode melhorar”. Os técnicos responsáveis pela manutenção dizem que o piso está pronto para o uso, mas reconhecem que estará perfeito apenas na metade do ano ele.

O maior problema do estágio atual da grama é segurar um pouco a bola, tirando sua velocidade. Para os corintianos, o ideal é o contrário: um piso que favoreça o jogo com toques rápidos, bola no chão, poucos lançamentos, para surpreender o adversário no começo do jogo.

A novidade do jogo é a estreia do zagueiro Henrique. Com 31 anos, ele representa um dos nomes para tornar o time mais “cascudo” e experiente. Outra função do defensor será trazer mais segurança na bola aérea. O defensor ganhou o lugar de Pedro Henrique, de 22 anos, nos treinamentos.

“Todos têm condições de jogar. É uma briga boa, produtiva, que só tem a acrescentar ao Corinthians. Estou ansioso para fazer uma boa estreia”, disse o ex-defensor do Fluminense.

CORINTHIANS x SÃO BENTO

Corinthians: Cássio; Fagner, Henrique, Balbuena e Capixaba; Gabriel, Rodriguinho, Jadson, Romero e Marquinhos;

Júnior Dutra Técnico: Fabio Carille

São Bento: Rodrigo; Régis, João Paulo, Luizão e Marcelo Cordeiro; Fábio Bahia, Diego e Celsinho; Everaldo, Lucas Crispim e Anderson Cavalo. Técnico: Paulo Roberto Santos Juiz: Flávio Rodrigues de Souza Local: Arena Corinthians

Horário: 21h45 Na TV: Globo