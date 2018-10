Preocupado com rebaixamento, Zé Ricardo só pensa em vitória do Botafogo no Paraná

Muito perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - começa a 31.ª rodada na 13.ª colocação com 35 pontos, apenas dois à frente do Vitória, o 17.º -, o Botafogo encara a partida contra o Atlético-PR, neste sábado, na Arena da Baixada, em Curitiba, como uma decisão. Ainda mais depois da derrota em casa, na partida passada, para o Bahia.

Nesta sexta-feira, em entrevista antes do último treino no Rio de Janeiro, o técnico Zé Ricardo não quis confirmar quem serão os 11 titulares, mas explicou o que quer do time no Paraná. "Penso que a situação em que estamos não tem como não pensar em vencer a partida. Temos que ir com uma boa estratégia. Precisamos ter em mente vencer a partida. A ideia do início ao final é vencer a partida", afirmou.

As dúvidas de Zé Ricardo recaem nas presenças do volante Jean, que tem um desconforto na coxa esquerda, e do atacante Rodrigo Pimpão, com um quadro viral). Quem está de volta é o meia chileno Leo Valencia, que não atua há cinco jogos.

"As dificuldades são as naturais de jogar fora de casa. Não vejo (a grama sintética na Arena da Baixada) como fator determinante. Essa vai ser a verdadeira adversidade, a equipe deles. Temos que estar bem concentrados para fazer um bom jogo", pediu o treinador botafoguense.

Zé Ricardo foi abordado também sobre os atrasos salariais no clube - são dois meses (agosto e setembro). "É complicado falar de salário atrasado, é uma situação que não tem controle. Eu particularmente não posso fazer nada nesse sentido, mas parto sempre do princípio de procurar fazer o trabalho com paixão", comentou.