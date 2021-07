Preocupado com 'tempo perdido', Crespo promete manter rodízio no São Paulo

Hernán Crespo não teve motivos para comemorar em seu retorno ao São Paulo. Após ficar fora em três jogos, o treinador voltou na noite de quarta-feira e comandou a equipe paulista na conquista de sua primeira vitória neste Brasileirão, no triunfo sobre o Internacional por 2 a 0, em Porto Alegre. Apesar do resultado positivo, que traz alívio ao clube, o argentino disse estar preocupado com o "tempo perdido" enquanto esteve com covid-19.

Crespo ficou afastado por cerca de 20 dias entre testes positivos e a quarentena. Neste período, foram dois empates e uma derrota, que empurraram a equipe para a zona de rebaixamento do Brasileirão. O argentino agora quer tentar recuperar este tempo perdido de trabalho.

Leia Também São Paulo supera Inter fora e vence a 1ª no Brasileirão após nove jogos

"Estive fora por 20 dias neste mês, é muito. Trabalhar assim é muito difícil para os atletas e perdemos muito tempo. Agora temos que recuperar o tempo perdido para tentarmos nos recuperar na tabela", afirmou o treinador, tentando ganhar novo embalo no comando do atual campeão paulista.

Nesta busca, ele garante que vai manter o rodízio de jogadores no time titular. Com o fim da Copa América, no sábado, a Copa Libertadores será retomada na próxima semana. E o São Paulo precisará se desdobrar para disputar em três competições ao mesmo tempo, afinal também está na Copa do Brasil.

"Realmente é uma experiência extraordinária de trabalhar com tantos jogos. Se a gente tem a possibilidade de chegar na final de todas as competições que estamos, vamos jogar muitos. Precisamos de todos e o São Paulo demonstrou que pode jogar todos. Todos os jogadores podem jogar. Vamos só tentar escolher corretamente", disse o técnico.

Crespo evitou antecipar qualquer preferência nas futuras escalações. "Achamos que a ideia é aquela de pensar jogo a jogo, independentemente do campeonato. O São Paulo merece respeitar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. O melhor jeito que conheço para preparar é jogo a jogo."

Para encarar esta maratona, Crespo conta com o apoio da diretoria, apesar dos resultados ruins neste início de trajetória no Brasileirão. Em seu retorno ao time, na segunda-feira, o treinador teve reunião com parte dos dirigentes do São Paulo para tentar explicar a má fase na competição.

"Na reunião com os dirigentes, normalmente temos um diálogo constante. Desta vez não foi exceção. Sabemos que a situação é difícil e continua, mas acreditamos no trabalho, na união de todos. É um momento complicado, situação de covid-19 complicada, uma vez que voltei, graças a Deus, pela minha saúde, poder falar de uma situação que ainda é difícil", comentou o treinador.