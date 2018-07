Preocupado em recuperar atletas, Ricardo Gomes comanda treino leve no São Paulo

O técnico Ricardo Gomes optou por dar um treino leve neste sábado ao elenco do São Paulo, já que a equipe entrará em campo apenas nesta segunda-feira para enfrentar o Fluminense no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita (RJ), pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os titulares na derrota para o Santos por 1 a 0, na última quinta-feira, fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia. Os reservas foram a campo para um treino em campo reduzido. A equipe que entrará em campo deve ser definida neste domingo.

"Como temos mais um dia para preparar a equipe, vamos aproveitar para recuperar melhor os atletas. Neste final de ano há um acúmulo de desgaste físico e mental. Precisamos que todos estejam bem", comentou o preparador físico tricolor, Zé Mario Campeiz.

O atacante Gilberto e o zagueiro Lyanco se recuperaram de lesão muscular e iniciaram na manhã deste sábado um trabalho de transição no campo. Ainda sob os cuidados da preparação física, a dupla deve ficar fora do duelo contra o Fluminense e se unir ao elenco a partir da próxima semana.

O São Paulo vem de uma sequência de cinco jogos sem vitória, com três derrotas e dois empates, e ocupa a 14.ª colocação com 36 pontos, a apenas três de distância da zona de rebaixamento. O Fluminense é o atual sexto colocado, com 46, e briga por uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.