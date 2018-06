Preocupado, técnico da Sérvia promete empenho contra seleção brasileira

O técnico da Sérvia, Mladen Krstajic, lamentou a derrota da sua seleção para a Suíça nesta sexta-feira e prometeu empenho diante do Brasil na rodada final do Grupo E da Copa do Mundo. "Vamos nos concentrar para isso e faremos de tudo para tentar ganhar. Nada é impossível na vida", disse o treinador.

O time sérvio iniciou a rodada na primeira colocação da chave. Mas, após a vitória do Brasil sobre a Costa Rica e a virada da Suíça, a equipe de Krstajic termina o dia na terceira colocação. Assim, vai precisar vencer a seleção brasileira na próxima quarta para avançar às oitavas de final.

"Estamos agora numa situação em que precisamos de uma vitória sobre o Brasil", disse o técnico, preocupado. "Desde o dia do sorteio das chaves, pensávamos que o Brasil seria o favorito a vencer o grupo e a Copa", afirmou Krstajic, ao se referir ao desafio que a Sérvia terá pela frente.

A derrota desta sexta surpreendeu o time sérvio porque os comandados de Krstajic saíram na frente e criaram boas oportunidades para ampliar o placar. Mas a equipe sérvia cedeu o empate no início do segundo tempo e levou a virada aos 44 minutos do segundo tempo.

"Claro que ficamos incomodados quando a Suíça empatou... Depois doeu por causa da derrota. Estávamos empatados. Era um jogo equilibrado. A Suíça teve maior posse de bola, mas quando estava 1 a 1 nós fomos em busca da vitória", lamentou o treinador. "Assim é o futebol. Não conseguimos aproveitar nossas chances. Acredito que meus jogadores deram tudo em campo."