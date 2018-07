Preocupado, técnico do Vasco poupa titulares em treino Ao contrário da maioria das equipes do Campeonato Brasileiro, o Vasco não teve folga no meio de semana, em virtude de precisar recuperar a partida adiada contra o Corinthians, válida ainda pelo primeiro turno. Mas o técnico Paulo Cesar Gusmão tem o que comemorar. Desta vez, nenhum jogador se lesionou ou foi suspenso por cartões. Assim poderá repetir contra o Atlético-GO, domingo, no Serra Dourada, o time que derrotou os paulistas com boa atuação.