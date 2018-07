Preocupado, técnico Jorginho fecha treino do Flamengo Preocupado com o empate sem gols em sua estreia, o técnico Jorginho resolveu fechar o treino do Flamengo, nesta terça-feira, véspera da partida contra o Bangu, em rodada da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.