Preocupado, Tite pede melhora imediata no Corinthians

O técnico Tite não escondeu a preocupação após a derrota do Corinthians para o São Caetano, por 2 a 1, no último domingo. O treinador admitiu o mau futebol jogado e pediu uma rápida recuperação, para que esse momento ruim não se repita na fase de mata-mata do Campeonato Paulista.

"Preocupado não estou, mas está extremamente claro que precisa trabalhar para melhorar, porque jogou mal. Tomara que tenha competência para fazer disso um momento para reagirmos, porque tem apenas mais um jogo e depois (a partir das quartas de final) não dá tempo", declarou. Com 35 pontos, o Corinthians é o terceiro colocado da competição, a uma rodada para o término da primeira fase.

Tite ainda negou que o time corintiano esteja abaixo dos outros grandes de São Paulo. "Não é uma equipe limitada. Tem mais a crescer. O padrão dela não é esse e vamos trabalhar para retomar", afirmou.

A esperança da torcida é que o time melhore com a entrada de Adriano, mas o próprio treinador admitiu que isso não deve acontecer em breve. "Não penso no Adriano agora. Penso no Adriano para o segundo semestre", disse, lembrando que o jogador ainda se recupera de uma cirurgia no ombro e precisa readquirir a forma física. O atacante, inclusive, não pode mais ser inscrito no Campeonato Paulista e só poderá defender o time no Campeonato Brasileiro, no qual o Corinthians estreia no dia 22 de maio, contra o Grêmio, em Porto Alegre.

Veja também:

JOGO - Leia como foi Corinthians 1 x 2 São Caetano

Jogadores admitem a fase irregular do Corinthians

Adriano é recebido com frieza pelos torcedores

PAULISTÃO - Classificação | Resultados

CALENDÁRIO - O caminho de cada time

ESTADÃO ESPN - São Caetano 1x0 | São Caetano 2x0 | Corinthians 2x1

PVC: 'Se precisar de reservas, Corinthians vai sofrer'

BLOG JT - Falta de criatividade custou caro