Palmeirenses reclamam novamente do calor na 3ª partida às 11 horas

Apesar da vitória sobre o Flamengo, por 4 a 2, neste domingo, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, os palmeirenses criticaram a realização da partida no horário das 11 horas. Neste domingo, a temperatura estava próxima dos 30 graus em São Paulo. O lateral Lucas pediu atendimento médico ainda no primeiro tempo, teve de ser substituído por Lucas Taylor e reclamou bastante.

"As autoridades do futebol têm de ter mais responsabilidade. A temperatura estava muito alta, não existe isso. Tem que ter um pouco mais de respeito com os jogadores. Eles marcam os jogos e não perguntam nada aos atletas, que são os artistas do espetáculo. Outros jogadores reclamaram, o [Fernando] Prass disse que a pressão dele baixou quando foi comemorar o gol. É legal para a torcida, eles aproveitam o domingo, mas em campo atrapalha", disse o lateral do Palmeiras. "Você tem que evitar a fatalidade. Não pode deixar o atleta desgastado a ponto de acontecer alguma tragédia", continuou o atleta.

Esse foi o terceiro jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro realizado pela manhã. Antes, a equipe havia perdido para Goiás e Atlético-PR no Allianz Parque. No Campeonato Paulista, foram outros dois: vitórias por 1 a 0 sobre o XV de Piracicaba e sobre o Botafogo-SP, também em casa.

O técnico Marcelo Oliveira engrossou o coro dos atletas. "O público comparece, mas é muito sacrificante para os atletas. No segundo tempo, os jogadores estavam extenuados. O Lucas passou mal, Dudu estava com problema e até o Arouca pediu para segurar um pouco. É uma ideia que precisa ser revista", revelou o técnico Marcelo Oliveira.

Para o treinador, a condição física dos atletas limita as substituições. "Nesse horário, a gente tem de esperar porque algum jogador pode ter problema físico. Se perdesse o jogo, as substituições não seriam avaliadas da mesma forma, mas o Cleiton [Xavier] entrou muito bem e participou bastante do jogo", disse Oliveira, referindo-se ao gol marcado pelo meia, no segundo tempo.