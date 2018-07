Preparador afirma que volta de Fred ao Flu está próxima

Há 24 dias afastado por causa de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, o atacante Fred está próximo do retorno ao Fluminense. Apesar de não estipular prazo - política adotada pelo clube após recentes polêmicas envolvendo seu departamento médico -, o preparador físico Ronaldo Torres confirmou a proximidade da volta.

"Estipular prazo para jogar é complicado, pois cria uma expectativa. Se pudéssemos, colocaria o Fred já para este jogo de quarta (contra o Inter), mas tudo tem que ser trabalhado parte a parte. Certamente se ele não sentir nada e tudo correr bem, ele estará pronto para o duelo diante do Goiás (no dia 14 de novembro), fisicamente eu digo. Porém, o Fred quer muito jogar e isso pode ajudar. Quem sabe ele possa voltar no clássico (diante do Vasco, no próximo domingo). Tudo vai depender dos trabalhos durante a semana", declarou Ronaldo Torres.

Com a reta final do Campeonato Brasileiro se aproximando e a equipe brigando pelo título, o desgaste emocional poderia prejudicar os jogadores. No entanto, segundo o próprio Ronaldo Torres, a experiência da luta contra o rebaixamento no ano passado deixou os atletas do Fluminense preparados para momentos como este.

"Adquirimos experiências anteriores que nos credenciaram a ter menos desgaste psicológico neste momento importante. É melhor lutarmos pelo título do que contra o rebaixamento. Não quero desmerecer os adversários, mas, se analisarmos, o Fluminense desde o início do campeonato está oscilando entre a primeira e a segunda colocação e isso é muito importante para a cabeça dos jogadores", avaliou o preparador físico do clube carioca.