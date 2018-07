Preparador celebra semana livre para treinos no Flu Depois do empate por 1 a 1 diante do Coritiba, no último sábado, alguns jogadores do Fluminense, como Rafael Sobis, exibiam sinais de exaustão, fruto da maratona de jogos que os cariocas vêm enfrentando. Nesta semana, no entanto, a equipe não entra em campo e o tempo livre para treinos foi comemorado pelo preparador físico Antônio Mello.