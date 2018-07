Preparador confirma Valdivia nos dois próximos jogos

SÃO PAULO - O preparador físico do Palmeiras, Fabiano Xhá, afirmou nesta segunda-feira que Valdivia foi liberado para entrar em campo normalmente nesta semana e deve jogar as duas próximas partidas do time na Série B do Campeonato Brasileiro.

"A princípio, ele está liberado e confirmado inclusive para o jogo de sexta-feira. Mas vai depender desse jogo de terça", declarou o preparador, referindo-se à partida contra o Bragantino. Antes o Palmeiras vai duelar com o Icasa, nesta terça-feira, no Pacaembu.

Valdivia era dúvida porque ainda está recuperando a forma física e o ritmo de jogo. E por causa da distância de apenas 72 horas entre um jogo e outro nesta semana. "Se estiver muito cansado, fará recuperação. Depois de 48 horas do jogo ele costuma fazer um trabalho à parte e vamos ver qual será a resposta. Para esta terça ele está em condições e pode atuar, mas não sei se ele começa como titular ou no banco de reservas".

A preocupação da comissão técnica se deve às recentes lesões do meia. Problemas físicos em série tiraram o jogador do time nos últimos meses e preocuparam a torcida. Depois dos sustos, o time adota a cautela para evitar nova baixa do atleta que é o principal armador do Palmeiras.

Se depender do próprio Valdivia, ele entrará em campo normalmente nesta sexta. O meia confirmou sua participação ao fim do treino desta segunda. Depois de uma série de lesões que o tiraram de campo em boa parte desta temporada, Valdivia voltou ao Palmeiras diante do Oeste, no último dia 6.

Desde então, enfrentou ABC, Figueirense e Guaratinguetá, ocasionando uma melhora no rendimento da equipe. Apesar de confirmar que estará em campo na terça, a expectativa é de que o meia atue somente no primeiro tempo, sendo poupado na etapa final.