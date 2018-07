Preparador corintiano libera Adriano para jogar no domingo

SÃO PAULO - O preparador físico do Corinthians, Fábio Mahseredjian, liberou nesta quinta-feira o atacante Adriano para jogar de domingo, contra o Atlético-PR, no Pacaembu, pela 34ª rodada do Brasileirão. Agora, a decisão está nas mãos de Tite, que deve levar o jogador para ficar como opção no banco de reservas.

"Se o Tite me perguntar se ele tem condições de jogar, direi que sim. Dá para jogar 30, 35 e até 40 minutos num nível satisfatório", afirmou o preparador físico após Adriano participar do treino coletivo realizado na tarde desta quinta-feira no CT do Parque Ecológico - o atacante aguentou bem os 40 minutos de atividade.

Depois de um longo período de recuperação por causa da cirurgia no tendão de Aquiles, Adriano estreou dia 9 de outubro no Corinthians. Entrou no segundo tempo da vitória sobre o Atlético-GO. No jogo seguinte, contra o Botafogo, ele também atuou alguns minutos. Mas estava visivelmente fora de forma.

Assim, Adriano foi afastado dos jogos para poder treinar e melhorar a condição. Agora, ele parece estar em condições de poder jogar num "nível satisfatório". "O Adriano melhorou bastante na última semana, vem se dedicando, está muito empenhado e já perdeu bastante peso", disse Fábio Mahseredjian.

Segundo o preparador físico, a participação dele naquele dois jogos não atrapalhou o trabalho de preparação. "O que prejudicou um pouco foram as dores no tornozelo (operado). Quando o atleta sente dor, ele gasta duas vezes mais energia para treinar. Se cansa mais rapidamente e o treino fica mais pobre", explicou.

STJD

Assim como Adriano, o atacante Jorge Henrique também deve ficar como opção no banco de reservas para o jogo de domingo. Ele volta após sofrer lesão muscular na coxa direita. Para o lugar do meia Alex, contundido, Tite pretende utilizar Emerson. Ocorre que Emerson será julgado nesta sexta-feira no STJD e se for condenado, não atua.

Emerson é acusado de agressão ao jogador do Avaí durante a partida do dia 30 de outubro, quando o Corinthians venceu por 2 a 1. Se ele for condenado e não puder atuar domingo, a tendência é que Tite escale o volante Edenílson no lugar de Alex. Morais também tem chance.