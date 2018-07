Preparador de goleiro da seleção, Taffarel visita Cássio no Corinthians

O preparador de goleiros da seleção brasileira, Taffarel, esteve presente, nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, do Corinthians, para acompanhar de perto o desempenho do goleiro Cássio, que tem chamado a atenção de Tite e deve aparecer nas próximas convocações do time nacional.

O Estado deu no dia 27 de junho que Tite estava animado com a boa fase do goleiro e tinha passado a observá-lo com mais atenção. Embora tenham trabalho e conquistado vários títulos juntos, o treinador ainda não chamou o corintiano para a seleção brasileira. Taffarel acompanhou a atividade ao lado do gerente de futebol do Corinthians, Alessandro.

Cássio foi convocado pela última vez em outubro de 2015, para as partidas contra Argentina e Peru, dias 12 e 17 de novembro, em Buenos Aires e Salvador, respectivamente, ainda sob o comando do técnico Dunga. Na ocasião, o corintiano não chegou a entrar em nenhuma das duas partidas.

O goleiro corintiano já disse algumas vezes que acredita estar vivendo seu melhor momento na carreira. Mo último sábado, ele pegou um pênalti cobrado por Lucca, na vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, na Arena Corinthians. Sempre que questionado sobre um possível retorno para a seleção, ele se esquiva, mas nos bastidores assume que ser lembrado por Tite é uma de suas prioridades.

A seleção brasileira volta a campo no dia 31 de agosto para enfrentar o Equador, em casa, pelas Eliminatórias para a Copa. No dia 5 de setembro, a equipe canarinha encara a Colômbia, fora de casa.