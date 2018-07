Preparador de goleiros do Palmeiras exalta Deola Se a condição de Marcos é a preocupação momentânea do Palmeiras, a posição parece já ter ido para as mãos firmes de Deola para o futuro. Carlos Pracidelli, preparador de goleiros do clube, não se cansa de elogiar o desempenho de Deola em 2010. Para ele, o rapaz agarrou a chance que recebeu e mostrou que será o dono da posição quando o ídolo parar.