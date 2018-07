Preparador diz que Deco pode ser titular contra o Grêmio O preparador físico do Fluminense, Cristiano Nunes, garantiu nesta segunda que o meia Deco está preparado para começar como titular o jogo contra o Grêmio, na quarta-feira, no Engenhão, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O jogador fez sua estreia em 2013 no domingo, quando atuou bem até os 30 minutos do segundo tempo na vitória sobre o Volta Redonda, por 3 a 1.