Preparador do Flamengo diz que altitude não é problema

"Sou um preparador físico experiente em treino desportivo. Jogar em altitude é um fator que domino com tranquilidade. Vamos chegar com um pouco de antecedência e nos preparar lá", explicou Mello, falando do jogo marcado para o dia 25 de janeiro. A partida de volta, no Rio, será uma semana depois.

Antes de jogar na Bolívia, o Flamengo fará sua estreia na temporada contra o Bonsucesso, no Rio, no dia 21 de janeiro, quando começará o Campeonato Estadual do Rio. O Carioca, porém, não é prioridade, e o clube rubro-negro deve usar reservas sempre que necessário.

"Vamos focar a parte física na pré-temporada e vamos fazer um trabalho diferenciado por conta da Libertadores. Dentro do Carioca, quando houver necessidade, vamos utilizar um time misto", disse Antonio Mello, que começará a trabalhar com o elenco no dia 3 de janeiro, quando o grupo volta de férias.