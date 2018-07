Preparador do Inter dá aval para contratar Adriano

PORTO ALEGRE - O preparador físico Paulo Paixão defendeu enfaticamente a possibilidade do Internacional contratar o atacante Adriano. Nesta quinta-feira, ele lembrou o trabalho desenvolvido com o jogador na seleção brasileira e citou a experiência de colegas - preparadores físicos e fisioterapeutas - com o centroavante para garantir que ele pode voltar a brilhar.

Assim, nem os problemas extracampo de Adriano preocupam o preparador físico, confiante em um bom retorno do jogador ao futebol. "Tenho confiança de que ele voltará a jogar em alto nível mesmo, e não apenas em nível de competição", garantiu Paixão, que está com a seleção brasileira na disputa da Copa das Confederações.

Paixão acredita que Adriano pode recuperar o seu condicionamento físico e deixar de lado as recentes passagens polêmicas por Corinthians e Flamengo para voltar a brilhar no futebol. O preparador garantiu que contratar Adriano não é fazer um "favor" ao jogador. "Contratar o Adriano não está sendo nenhum favor para o Adriano, está sendo um favor para o futebol brasileiro e mundial, porque é um atleta de altíssimo nível", disse.

A negociação do Inter para contratar Adriano está avançada, mas o clube aguarda a realização de um exame no tendão de Aquiles do pé esquerdo do jogador, que foi operado, para definir se ele está completamente recuperado e apto a treinar sem restrições.

Adriano está sem clube desde novembro do ano passado, quando foi dispensado do Flamengo por problemas disciplinares. A questão comportamental também provocou a saída do atacante do Corinthians em março de 2012. Com a lesão no tendão de Aquiles e os problemas fora de campo, Adriano não disputa uma partida oficial desde o dia 4 de março do ano passado.