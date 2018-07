Preparador do São Paulo elogia trabalho feito nos EUA O comprometimento do elenco do São Paulo durante as duas semanas de treinamentos realizados na Flórida, Estados Unidos, foi elogiado pela comissão técnica. O preparador físico Zé Mário ressaltou o empenho dos atletas nas atividades realizadas durante a excursão, quando o time treinou diariamente e ainda disputou um amistoso e dois jogos-treino.