Preparador elogia desempenho físico do Flu neste início de ano

A cada início de ano, os principais times do Brasil costumam sofrer com a falta de tempo para preparação antes do início dos estaduais. O curto tempo de preparação é alvo costumeiro de críticas de jogadores e técnicos e tropeços inesperados são comuns. Mas este não é o caso do Fluminense em 2015, única equipe 100% no Carioca, que lidera a competição com 12 pontos.

"É uma coisa que já vínhamos brigando há muito tempo. Este período maior de pré-temporada é importante para que o time estreie, se não no ideal, bem próximo dele. De 13 a 15 dias de preparação, como acontecia nas temporadas anteriores, é um tempo muito curto e acabava fazendo com que muito atletas se lesionassem, até por entrarem em campo menos preparados do que os outros times. Desta vez pudemos começar nas condições esperadas e o resultado é este que estamos vendo", celebrou o preparador físico do clube, Rodrigo Poletto.

Ele avaliou que um ponto fundamental na preparação do Fluminense foi a participação na Florida Cup, um torneio amistoso nos Estados Unidos. Apesar de a equipe ter perdido seus dois jogos, para Bayer Leverkusen e Colônia, conseguiu dar um pouco mais de ritmo a seus atletas contra adversários fortes da Europa, que já vinham em boas condições, no meio da temporada alemã.

"Tivemos que nos adequar. As equipes que enfrentamos estavam em outro estágio físico e com ritmo de jogo. Precisamos fazer um trabalho específico para aqueles jogos. Por isso, deixamos uma equipe apenas 45 minutos em campo em cada jogo. A estratégia que usamos certamente preservou os atletas de lesão, por isso é tão importante se planejar antes. Aproveitamos aqueles jogos mais como preparação do que como um campeonato mesmo", disse Poletto.