Preparador físico Anderson Paixão deixa o Grêmio

A diretoria do Grêmio dá sequência ao planejamento da próxima temporada, em que disputará o Campeonato Gaúcho a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, e anunciou mudanças na comissão técnica dirigida por Renato Gaúcho. O clube confirmou a saída do preparador físico Anderson Paixão.

O profissional foi comunicado da decisão da diretoria gremista em reunião com o futuro vice-presidente de Futebol, Antônio Vicente Martins, e o Gerente Executivo de Futebol, Cícero Souza. Anderson Paixão é filho de Paulo Paixão, atual coordenador da preparação física do clube gaúcho.

A diretoria do Grêmio ainda não anunciou o nome do substituto de Anderson Paixão, mas tem pressa para defini-lo, mesmo com o elenco estando em período de férias desde o encerramento do Brasileirão. Assim, um anúncio oficial deverá ser feito ainda nesta sexta-feira.