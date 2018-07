Preparador físico chega ao Corinthians com cuidados especiais a Renato Augusto

SÃO PAULO - O preparador físico Eduardo Silva, o Dudu, volta ao Corinthians com uma primeira missão já definida: tentar deixar Renato Augusto em condições de ser o tão sonhado camisa 10 do time desde o início da temporada. Dudu se apresenta na segunda-feira, ao lado do técnico Mano Menezes, e de cara trata da “preparação diferenciada” do meia.

Renato Augusto pouco jogou em 2013 por causa dos problemas físicos e das lesões. Fechou o ano em campo e fará trabalhos específicos para jogar desde a estreia no Campeonato Paulista, diante da Portuguesa, no dia 19 de janeiro. Renato Augusto espera que 2014 seja o seu ano no Corinthians. O jogador admite que as seguidas contusões (musculares, no joelho e fratura no nariz) o atrapalharam em 2013 e promete uma temporada diferente agora.

Contratado para ser o maestro do time, ele está ciente de que vai ser a aposta de Mano Menezes e para isso, espera estar “voando.” O próprio treinador já confidenciou aos dirigentes que aposta muito no meia. A ponto de a diretoria abrir mão dos experientes Danilo, Douglas (que foi o armador na primeira passagem do treinador no clube) e Íbson.

O trio, a princípio, fica. Não por opção do clube, mas pela falta de propostas. Danilo já foi informado que não terá seu contrato que vence no meio do ano renovado. Ele até seria liberado sem custos agora, para acertar com o Goiás. Mas o alto salário esfriou o negócio. Douglas está na mira do Grêmio e caso a proposta venha, não será impedido de sair, assim com Íbson.

Além de Renato Augusto, o Corinthians bota muita fé em Rodriguinho, que veio do América-MG.