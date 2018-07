Preparador físico da seleção brasileira vê Neymar em ótimas condições

TERESÓPOLIS - Desde 11 de abril, quando os médicos do Barcelona constataram um edema no pé esquerdo de Neymar, o principal nome da seleção brasileira só atuou apenas por 30 minutos, na final do Campeonato Espanhol, em 17 de maio. Recuperado da lesão, sua condição física está em avaliação, assim como as de outros atletas da seleção que apresentaram problemas neste ano. No entanto, o preparador físico Paulo Paixão garantiu nesta quarta-feira que o atleta vai estar em ótimas condições para a disputa da Copa do Mundo.

"Neymar nos dá segurança. Tanto na parte física, como na experiência adquirida por jogar no Barcelona e assim medir forças com outros atletas da Europa. É um atleta maduro e está consciente do que deve ser feito para melhorar", disse Paixão, durante entrevista no início da tarde na Granja Comary.

O atacante deve passar por um período de adaptação nos próximos dias - por conta da pausa de um mês sem jogar - para, segundo Paixão, justificar a expectativa criada em torno de sua presença na Copa. "Tenho convicção de que ele vai ser um atleta que vai despontar, fisicamente, no Mundial", declarou o preparador físico da seleção.

De acordo com Paixão, Neymar é sinônimo de "excelência técnica". "Já trabalhei com vários do mesmo nível e mesmo não estando 100% fisicamente vão lá e decidem (um jogo)", afirmou, para depois enfatizar: "Tenho certeza de que Neymar poderá repetir na Copa do Mundo o que fez na Copa das Confederações".

Também presente à coletiva de imprensa desta quarta-feira, o médico-chefe da seleção, José Luiz Runco, declarou que Neymar evoluiu sua condição de atleta em vários aspectos quando "operou a garganta" no início de julho do ano passado. "Ali era um foco infeccioso. Teve um ganho geral."

Sobre o problema que o atacante sofreu no Barcelona, Runco afirmou que não existe mais nenhuma dúvida de que Neymar está curado. "Teve uma recuperação muito boa."