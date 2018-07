Preparador físico deixa Atlético-PR e vai para São Paulo

"Falei com o presidente e só depois disso me senti mais tranquilo. Evidente que ele não estava satisfeito, mas entendeu a situação, a oportunidade que eu estava tendo. Estou indo com a certeza que tenho as portas abertas para voltar", declarou Riva Carli.

O preparador disse que aceitou a proposta do São Paulo por conta do contrato e da "filosofia" do seu novo clube. "A filosofia que está sendo implantada pelo São Paulo e também a questão do contrato que eles me ofereceram. Não dá para você fechar os olhos e ignorar isso", explicou.

Com a demissão, Riva Carli encerra sua terceira passagem pelo Atlético-PR. Ele fez sua estreia no clube em 1994, quando participou da conquista de 12 títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro em 2001, a Série B de 1995 e os estaduais de 98, 2000, 2001 e 2002.

Em 2002, ele chegou a exercer a função de treinador do time, mas acabou sendo demitido ao fim da Copa dos Campeões. Três anos depois, ele voltou ao clube e esteve presente na campanha do vice-campeonato da Copa Libertadores. Mas foi dispensado em 2006. Sua última passagem teve início em 2009.