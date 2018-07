Preparador físico do Botafogo elogia desempenho dos novos reforços

Os seis reforços do Botafogo para a temporada se apresentaram na última semana junto com o restante do elenco e receberam elogios do preparador físico Ednilson Sena. Em entrevista coletiva neste sábado, ele destacou que já trabalhou com quatro dos recém-contratados.

"Já conhecia o Roger, do Vitória e Fluminense, além do Gilson, Jonas e Gatito (Fernández), no Vitória. Também já conhecíamos o perfil de cada atleta e todos eles jogaram na temporada passada, o que facilita a preparação para esse ano. O Montillo está aparentemente bem, está com um bom nível nos exames e a tendência é que facilite o trabalho com sua experiência, pois conhece os atalhos do campo", comentou.

Além dos cinco atletas citados, o time alvinegro trouxe o meio-campista João Paulo. No primeiro coletivo do ano, realizado na última sexta-feira, o técnico Jair Ventura esboçou uma equipe titular com quatro mudanças em relação ao ano passado. Saíram Alemão, Lindoso, Neilton e Sassá para as entradas dos novos reforços Jonas, João Paulo, Montillo e Roger.

"O Botafogo manteve o esqueleto da equipe, o que toda equipe vencedora tenta fazer. Em 2015 e 2016 montamos equipes diferentes, do zero, com a saída de muitos jogadores. Esse ano não e isso para nós é muito importante. Já sabemos os limites dos jogadores e a tendência é que possamos ter um desempenho físico melhor. Tem jogador que se cuida mais e com os testes vamos ter uma noção do nível que se encontra. Aquele que se encontrar muito abaixo não vamos colocar em campo para não perdê-lo em novos jogos", informou Ednilson.

O preparador físico ainda destacou que os atletas que passaram por lesões na última temporada passarão por um trabalho especial, como é o caso do lateral-direito Luis Ricardo, que sofreu uma cirurgia no tornozelo esquerdo em setembro de 2016.

"O Luis encerrou a temporada passada treinando e voltou de férias antes dos outros. Estamos fazendo trabalhos com ele na bicicleta, na piscina. Está ganhando como os outros, mas não em campo", comentou.

O Botafogo estreia oficialmente na temporada no dia 25, contra o Madureira, fora de casa, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. No entanto, todas as atenções do clube estão voltadas para o duelo contra o Colo Colo, em casa, dia 1 de fevereiro, pela fase preliminar da Libertadores.