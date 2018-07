Preparador físico do Corinthians garante que time está com fôlego em dia

SÃO PAULO - Os últimos dois jogos do Corinthians tiveram algo em comum: o time caiu de produção na segunda etapa após disputar um bom primeiro tempo. Foi assim no empate por 1 a 1 com Vasco pelo Brasileiro, e na vitória por 2 a 0 diante do Luverdense pela Copa do Brasil.

O preparador físico Fabio Mahseredjian garante que o time tem fôlego suficiente para jogar bem 90 minutos. “Do ponto de vista físico, o time não tem nenhum problema”, disse. “Não fizemos bons segundos tempos em alguns jogos, mas fizemos em outros, como contra o Criciúma e na Recopa. Não se perde condicionamento de uma hora para outra.”

O goleiro Cássio afirmou que o time controlou o jogo no segundo tempo contra o Luverdense. Mas reconheceu que é preciso mais equilíbrio ao longo da partida. “Temos de ajustar mais a intensidade durante todo o jogo.”

Para enfrentar o Flamengo neste domingo no Pacaembu o time terá dois desfalques: Paulo André e Danilo, ambos suspensos pelo terceiro amarelo. Tite deve escalar Cleber (que ainda não estreou) e Romarinho. Mais de 31 mil ingressos já foram vendidos para a partida.