Preparador físico do time de Telê cumpre etapa de curso da CBF no São Paulo

Integrante da comissão técnica de Telê Santana que deu ao São Paulo os bicampeonatos da Libertadores e do Mundial de Clubes em 1992 e 1993, Moraci Santana voltou ao CT da Barra Funda para fazer uma observação técnica dos trabalhos da equipe. Desde o início do mês, ele cumpre uma etapa do módulo verde do curso de gestão técnica da CBF Academy.

"Estou feliz de voltar ao São Paulo e poder aproveitar este período para reviver tantos momentos bons", conta Moraci, ao site do clube. "Completei o módulo amarelo na CBF Academy e agora concluirei o módulo verde dentro das exigências de acompanhar 50 horas de trabalho em um clube profissional. Já fiz o curso de gestão técnica e agora estou me preparando um pouco mais para esta área."

Moraci teve duas passagens pela comissão técnica tricolor. Além do período com Telê, de 1990 a 1994, voltou em 1996 para atuar com Carlos Alberto Parreira e ficou no clube até 1998, quando seguiu para o Fluminense.

De acordo com o preparador, seu trabalho no São Paulo o fez ser chamado para a seleção brasileira que faturou o tetracampeonato mundial em 1994. " Pelo São Paulo, fui chamado para integrar a comissão técnica da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994. Então guardo excelentes recordações da minha passagem pelo clube."

Moraci reencontrou profissionais com quem trabalhou no clube, entre eles o atual superintendente de relações institucionais, Diego Lugano, com quem trabalho no Fenerbahçe, da Turquia. “Tive a felicidade de reencontrar vários profissionais remanescentes da minha época. É especial. Sem dúvida, a minha passagem por aqui foi marcante e de muitas alegrias."

“Vejo um trabalho competente, atualizado e bem feito em todos os setores", disse Moraci, sobre o trabalho da comissão técnica de Diego Aguirre no São Paulo. " Tenho acompanhado de perto e percebo que o trabalho é bem conduzido e distribuídos em várias etapas, com alta intensidade no campo.”