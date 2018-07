Preparador físico é mais um a deixar o Fluminense Depois de perder o técnico Muricy Ramalho, o Fluminense ficou nesta quinta-feira também sem o preparador físico Ronaldo Torres - um dos nomes mais importantes do grupo que levou o Flu ao título brasileiro do ano passado. Ele deixou o clube "de forma amigável" e chegou a um acordo em reunião com os dirigentes tricolores. Foi a segunda passagem de Torres pelo clube.