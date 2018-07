Preparador físico libera Alexandre Pato para estrear no domingo

SÃO PAULO - A estreia de Alexandre Pato está agora nas mãos do técnico Tite. O preparador físico do Corinthians, Fábio Mahseredjian, revelou nesta quinta-feira que o atacante já está liberado fisicamente para jogar no domingo, quando acontece a partida contra o Oeste, no Pacaembu, pelo Paulistão.

Tite já adiantou que o planejamento é mesmo promover a estreia de Pato no domingo, mas deixou para confirmar apenas nesta sexta-feira. De qualquer maneira, o treinador avisou que, caso seja relacionado, o atacante ficará no banco de reservas, como opção para o segundo tempo.

Contratado no começo da temporada - o Corinthians está pagando 15 milhões de euros ao Milan para ter o reforço -, Pato já está treinando há cerca de 20 dias no novo clube. E, segundo atestou o preparador físico nesta quinta-feira, tem plenas condições de entrar em campo neste domingo.

"Ele tem o meu aval, do departamento médico e da fisioterapia. A escalação está liberada, depende do treinador", afirmou Fábio Mahseredjian, que não quis precisar quanto tempo o atacante aguentaria jogar no domingo e ainda elogiou a dedicação de Pato durante esse período de preparação.

"Ele se dedicou muito, ficou ''preso'' 14 dias (na concentração no CT do Parque Ecológico), se alimentou bem, treinou bem e fez um trabalho especial. O fato de ele voltar agora é devido a essa dedicação dele em tempo integral", explicou o preparador, garantindo que Pato também está livre das lesões.