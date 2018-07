Preparador físico prevê volta de Paulinho ao Flamengo para março

O retorno do atacante Paulinho ao Flamengo está mais próximo de acontecer. De acordo com o preparador físico Antonio Mello, o jogador evolui bem na recuperação da grave lesão no joelho direito, sofrida em setembro de 2014. E, na sua avaliação, ele deve ser liberado para o técnico Vanderlei Luxemburgo no próximo mês, encerrando um período de seis meses afastado dos gramados.

"A primeira coisa que temos que respeitar é o período de cicatrização interna cirúrgica do joelho. É o médico que dá esse prazo, que costuma ser de cinco a seis meses. A recuperação total do atleta depende de tempo mesmo, é um processo fisiológico. Na minha mão, estão os treinamentos de fortalecimento de musculatura, que estão liberados para o Paulinho. O processo dele está avançado, a liberação para os gramados (jogos) deve ser por volta de março, e o trabalho está sendo muito bem feito", disse Mello.

Paulinho se contundiu em 3 de setembro de 2014, durante partida da Copa do Brasil contra o Coritiba. O jogador sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e deste então vem se recuperando. No início deste ano ele viajou para Atibaia, no interior paulista, onde o Flamengo realizou parte da sua pré-temporada. Mello garante que a recuperação segue como foi previsto pelo chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco.

"A lesão de (ligamento) cruzado sempre existiu. Há 20, 30 anos, se analisava com outros nomes. Com a evolução da medicina, os aparatos que temos hoje, ultrassonografia, ressonância magnética, raio X, os médicos começaram a ter maior precisão do problema com os jogadores. É uma lesão grave porque a instabilidade do joelho é total. Mas a cirurgia avançou, e hoje temos muitos recursos para o tratamento. O Flamengo é um grande clube e tem uma grande equipe médica", explicou o preparador físico.