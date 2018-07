Preparador físico revela lesão crônica do corintiano Emerson Sheik

SÃO PAULO - O atacante Emerson está fora da partida do Corinthians diante da Portuguesa, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista, e sua lesão no púbis já causa maiores preocupações ao clube. Nesta terça, o preparador físico Fábio Mahseredjian revelou que o jogador sofre de um problema crônico no local e também não deve ser aproveitado na partida diante do Botafogo, neste sábado.

"O Emerson tem um aspecto que nos preocupa, uma lesão crônica no púbis. Ele ficou fora contra o São Caetano, ficará fora na quarta (contra a Portuguesa) e provavelmente no sábado (contra o Botafogo). Espero que ele melhore bem", declarou, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Se Emerson é motivo de preocupação, a comissão técnica do Corinthians mostra animação com a evolução de Adriano. O jogador atuou por 74 minutos contra o São Caetano, na vitória por 1 a 0 do último sábado, e já dá mostras de que pode voltar à sua melhor forma física. Mesmo assim, Mahseredjian acredita que ele precisará de cerca de três semanas para estar 100%.

"Se ele continuar se empenhando dessa forma, acredito que em umas duas ou três semanas. Ele precisa ganhar força na panturrilha esquerda. Demora. Quando falei um, dois ou três meses, queriam me matar. Mas eu sabia que ia demorar. Agora, se ele continuar trabalhando assim, ele vai melhorar cada vez mais", avaliou.

De acordo com o preparador físico corintiano, o que mudou foi a vontade do jogador, que tem se empenhado mais nos treinamentos. "Trabalhei com Romário, com Edmundo, com vários atletas de alto nível. Cada atleta é diferente. No caso dele é mais difícil pelo tempo de inatividade, e ele vinha de uma cirurgia grave, evidentemente isso demanda muito mais cuidado. E ele não foi nos últimos tempos um exemplo de atleta. Agora não, agora ele está empenhado, se mostrando bem. Isso nos anima bastante", disse.