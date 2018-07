Preparador físico Ricardo Rosa anuncia saída do Santos

O preparador físico Ricardo Rosa pediu demissão nesta sexta-feira e deixou o trabalho no elenco profissional no Santos. Ele ficou cinco anos no clube, sendo agora substituído por Marco Alejandro, que era o seu auxiliar.

"Parto para um novo desafio em minha carreira", disse Ricardo Rosa, em nota divulgada no site oficial do Santos, sem revelar, no entanto, qual será seu destino profissional. "Destaco também o excelente ambiente de trabalho no clube e todo o auxílio que tive dos jogadores, comissões técnicas e funcionários, com que atuei nestes quase cinco anos."

Durante o período em que Ricardo Rosa foi o responsável pela preparação física, o Santos chegou a nove decisões de campeonato e conquistou seis títulos: Libertadores de 2011, Copa do Brasil de 2010, Recopa Sul-Americana de 2012 e Campeonato Paulista de 2010, 2011 e 2012.