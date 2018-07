Preparador nega problema físico no elenco do Flu O preparador físico Ronaldo Torres saiu em defesa dos jogadores do Fluminense nesta sexta-feira. Ele negou que o grupo tenha problemas de condicionamento físico e atribuiu a queda de rendimento do time no segundo tempo das últimas partidas à acomodação dos atletas, por causa da vantagem conquistada no placar.