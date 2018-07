Preparador usa Lodeiro como exemplo no Corinthians

O Corinthians fez uma espécie de super treino coletivo nesta terça-feira pela manhã, no único treino do dia em Extrema (MG), onde realiza sua intertemporada. Na atividade comandada por Mano Menezes, o grupo foi dividido com 14 jogadores de linha em cada time, enquanto os goleiros se alternavam. À tarde, os jogadores tiveram um raro descanso uma vez que até aqui a preparação tem exigido bastante fisicamente deles, como destaca o preparador físico Eduardo Silva, o Dudu.

"Hoje para jogar, você tem que se prepara. A gente tem visto na Copa grandes exemplos de atletas como o Lodeiro, que saiu aos 37 minutos (na verdade ele saiu aos 22 minutos do segundo tempo na partida contra a Inglaterra) e correu 9.200 metros. Você percebe que é uma quilometragem alta, em alta intensidade, em com intensidade de ritmo", comentou o preparador, falando do uruguaio contratado pelo Corinthians.

Dudu também explicou o trabalho que vem sendo feito com os jogadores alvinegros em Extrema. "A gente dividiu por fases. Essa fase termina na segunda-feira. A gente está trabalhando resistência aeróbica, ajustando o peso. A frequência cardíaca começar a baixar, para não ter aquela sensação de estar sempre sufocado. A gente está aumentando o nível de força deles", contou.