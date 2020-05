Preparando retorno, futebol inglês confirma mais três casos de covid-19

Preparando o retorno para o próximo mês, o futebol inglês teve confirmados nesta quinta-feira mais três casos de covid-19. Os jogadores infectados defendem o Blackburn e o Fulham, ambos da segunda divisão.

Somente o nome de um deles foi confirmado: o meia Elliott Bennett, capitão do Blackburn. O jogador, que chegou a testar negativo na semana passada, disse que se sente bem, sem qualquer sintomas da doença causada pelo novo coronavírus.

Leia Também Após testes, time catarinense confirma um caso de coronavírus em seu elenco

Os outros dois atletas com teste positivo são do Fulham. Os resultados foram constatados após uma bateria de 1.030 exames realizados em jogadores do futebol inglês entre segunda e quarta-feira desta semana.

Os três jogadores terão que cumprir quarentena por sete dias para poderem retornar aos treinos com os demais atletas. Na Inglaterra, as atividades foram retomadas, ainda que de forma leve, na semana passada. Na quarta, autoridades aprovaram treinos com maior contato físico.