Presença de Chile e asiáticos empolga políticos de Mato Grosso

CUIABÁ – A presença de Chile, Japão e Coréia, três das oito seleções que irão jogar na Arena Pantanal, deixou o governador Silval Barbosa (PMDB) e o prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes (PSB), otimistas com as perspectivas de alavancar ainda mais o turismo no Estado.

O sorteio das seleções para a Copa 2014 na Costa do Sauípe (BA) foi acompanhado pelo governador e pelo prefeito de Cuiabá. Silval disse que ficou satisfeito com as seleções que irão jogar na Arena Pantanal. “Com certeza nós estaremos aqui, preparando a maior festa para recepcioná-los, mostrando como o povo de Mato Grosso é acolhedor”. Na opinião do governador, a presença do Japão e Coréia no grupo “vão coroar a Copa em Cuiabá”.

O prefeito Mendes disse que ficou contente com a presença dos dois países sul americanos, mas também porque a capital vai receber os asiáticos Japão e Coréia do Sul, “que estão na vanguarda do desenvolvimento”. Para ele é a oportunidade de vender o turismo mato-grossense. “Temos certeza que vamos ser uma grande Copa da história”, afirmou.

As seleções da Rússia, Coréia do Sul, Bósnia, Nigéria, Colômbia, Japão, Chile e Austrália são as equipes que jogarão na Arena Pantanal na Copa do Mundo de 2014. O primeiro jogo, que acontece no dia 13 de junho, será entre a seleção do Chile e a seleção da Austrália. O Chile participa de sua nona Copa do Mundo, a segunda consecutiva. O seu melhor resultado foi o terceiro lugar na Copa de 1962. A Austrália participa pela quarta vez.