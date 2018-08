Presença de Felipão e busca por recorde animam Dudu contra o Botafogo

Pupilo de Luiz Felipe Scolari, Dudu confia no trabalho do treinador para manter a boa fase na partida do Palmeiras nesta quarta-feira, às 21h, contra o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante marcou nos dois últimos jogos e está somente a quatro gols de se tornar o maior artilheiro do clube neste século (desde 2001).

Com 50 gols, Dudu está atrás apenas de Vágner Love, que anotou 54 vezes. O jogador palmeirense tem como trunfo para superar a marca a boa relação com Felipão e bom retrospecto no estádio alviverde, onde é o artilheiro e líder em assistências.

"Fico muito orgulhoso por conseguir alcançar algumas marcas positivas pelo Palmeiras", disse o jogador. Dudu cresceu de produção com a chegada de Felipão, com quem havia trabalhado no Grêmio, em 2014, e passado por processo parecido.

Naquela ocasião, o atacante era reserva do time e passou a ser protagonista após um dos auxiliares do técnico, Flávio Murtosa, lhe dar uma bronca. A partir dali, Dudu evoluiu e, ao fim daquela temporada, foi comprado pelo Palmeiras.

Antes da chegada de Felipão agora no clube, no lugar de Roger Machado, o jogador estava abatido com a recusa do clube em vendê-lo para o Shandong Luneng, da China. O treinador então tratou de conversar com ele para amenizar o problema e resgatá-lo. Em sinal de retribuição, ganhou abraços do atacante na comemoração dos dois gols marcados nos jogos recentes, contra Bahia (pela Copa do Brasil) e Vitória (Brasileirão).

Com os lances, Dudu conseguiu se recuperar de críticas recebidas de parte da torcida e atualmente é o jogador do elenco que mais esteve em campo nesta temporada, com 3,7 mil minutos em 43 compromissos.

"Será mais um jogo complicado. O Botafogo vem de derrota para o Atlético-MG e fará de tudo para recuperar os pontos perdidos", comentou o atacante.

SEM POUPAR

Depois de poupar os principais jogadores no último domingo, a equipe do Palmeiras deve ter força máxima contra o Botafogo. A tendência é a escalação ser a mesma da que será utilizada na semana que vem, contra o Cerro Porteño, pela Libertadores.

Jogadores como Edu Dracena, Felipe Melo e Willian não viajaram sequer a Salvador e devem ser titulares hoje. O atacante Borja, que ficou no banco, retorna no posto de Deyverson. "Temos um grupo bom. O técnico tem rodado bem o time e dado oportunidade para outros atletas", disse o lateral Diogo Barbosa.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

PALMEIRAS: Weverton, M. Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena, D. Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja. Técnico: Luiz Felipe Scolari

BOTAFOGO: Saulo; Luís Ricardo, Carli, Igor Rabello e Moisés; Gustavo Bochecha, Marcelo, Luiz Fernando, Pimpão e Valencia; Rodrigo Aguirre. Técnico: Zé Ricardo

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Allianz Parque

Horário: 21h

Na TV: Pay-per-view