Presença de Neymar em hospital atrai crianças, celebração de jovens e protestos

A cirurgia no quinto metatarso do pé direito de Neymar, realizada na manhã deste sábado em Belo Horizonte, se transformou em um evento nas proximidades da unidade Contorno do hospital Mater Dei, local onde o médico Rodrigo Lasmar realizou a operação. A presença da imprensa e do atacante no local atraiu fãs, adolescentes e até protestos.

Um animado grupo de torcedores levou caixas de isopor cheias de cervejas e um cavaquinho, garantindo serem grandes fãs de Neymar e também da seleção brasileira, além de máscaras do craque do Paris Saint-Germain.

Entre eles, havia um desejo claro: o de que após a derrota por 7 a 1 para a Alemanha nas semifinais da Copa de 2014, Belo Horizonte fique marcada como palco inicial da arrancada de Neymar para liderar o Brasil na conquista do hexacampeonato mundial na Rússia.

Além disso, incentivado pela presenças das câmeras, fãs mirins também foram atraídos ao Mater Dei para dar um voto de apoio a Neymar, ainda que de longe. E, principalmente, para brincarem, tanto que ensaiaram uma partida de futebol quase na porta de entrada do hospital.

Mas não foram apenas fãs e curiosos que compareceram ao local neste sábado. Houve a exibição de cartazes com pedidos para exames e operações bem mais modestos do que os que Neymar realizou nos últimos dias. Além disso, clubes de motociclistas protestaram contra o preço da gasolina, chegando a fechar a rua do hospital por alguns minutos.