Presença do torcedor no futebol da Eurocopa dá esperança ao mundo

A pandemia fez com que os estádios trancassem seus portões e deixassem o torcedor do lado de fora. Por meses, e até ano, as arenas ficaram à míngua, com os clubes mandantes tentando suprir a ausência de gente com homens e mulheres de papel, bandeiras gigantescas e mosaicos saudando times e jogadores do passado, em muitos casos com som ambiente de um jogo de bola antes do seu esvaziamento.

Valorizo e reconheço todas essas iniciativas, mas nenhuma delas chega nem perto da presença do torcedor nas partidas, com sua alegria, caras e bocas, vestimentas e provocações. Com o seu barulho. A Eurocopa, disputada em 11 cidades do continente, tem nos levado de volta para um mundo que amamos, e que não sabíamos que sentiríamos tanta falta. Não me refiro aos Ultras ou briguentos.

Daí meu eterno reconhecimento ao torcedor comum de futebol. E também a essa Eurocopa, que nos traz de volta todas essas cenas. O torneio é jogado com a presença de público em todos os confrontos. Foi mapeada a condição da doença em cada cidade e, a partir disso, liberada uma quantidade de torcedores nas arenas, com máscaras e testes de PCR para a covid-19.

Futebol que se preze precisa ter a santíssima trindade em campo: bola, jogadores e arbitragem. Mas também gente nas arquibancadas. Precisa ter espectador. Isso é vida. Futebol sem gente aplaudindo ou vaiando, se emocionando ou se frustrando, não é futebol. Pode ser algo parecido. O futebol é o que se vê há anos. A Eurocopa nos mostra a retomada do torcedor, assim como as corridas de Fórmula 1.

A covid-19 nos levou para as trevas. Civilizações avançadas estão conseguindo superar as dificuldades impostas pela doença, com mais vacinas e menos mortes, diferentemente do que ocorre no Brasil, país que atingiu sábado a evitável marca dos 500 mil óbitos.

O que define um povo mais civilizado de um povo menos civilizado é como ele enfrenta seus problemas e consegue superá-los. Os países europeus representados na Eurocopa sofreram no início da pandemia, de modo a se valer da ciência e recomendações de especialistas da saúde, como fechamento total ou parcial das cidades, isolamento, uso de máscaras e aposta fervorosa, quase como uma religião, nas campanhas de vacinação, sempre orientados por líderes perspicazes, inteligentes e com uma visão clara do que estava acontecendo no mundo. Portanto, não é apenas o futebol da Eurocopa que nos faz inveja.

O Brasil poderia ter se saído melhor se tivesse aprendido com os europeus, sem mudar, claro, suas características de país continental. Mas andamos para trás tanto no combate à covid-19 quanto na qualidade do futebol.

Por causa disso, os estádios brasileiros ainda estão em silêncio. As manifestações nesse sentido são feitas sem qualquer coordenação da CBF, afeita a delegar decisões importantes para as federações estaduais, eximindo-se de responsabilidade. São iniciativas que pipocam de dirigentes de clubes, quase sempre individualizadas em suas bandeiras e sem qualquer embasamento científico.

Olhando para a Eurocopa, para seu jogos, sinto falta da torcida brasileira, não daquela que vai a jogos da seleção especificamente, mas dos torcedores de times, com seus gritos, alegria e sofrimento. Essa gente faz falta ao futebol. Essa gente nos representa no gol, no abraço, nas canções e cobranças nos estádios.

A pandemia dimensionou muitas coisas em nossas vidas e na vida do planeta. No futebol, paixão nacional, nossa hora ainda não chegou. Pagamos pela falta de civilidade e vivemos à espera de dias melhores.