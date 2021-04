Presente de aniversário: Santos lança novo uniforme em homenagem aos meninos da Vila

O Santos lançou um novo uniforme para a temporada 2021 nesta quarta-feira, data em que o clube comemora 109 anos de existtência. A nova peça tem como tema os meninos da Vila, representados por uma série de raios estampados na camisa, em analogia à máxima de que um raio não poderia cair no mesmo lugar.

"Nada melhor do que festejar um aniversário e ganhar um presente que todos desejam. Qual torcedor santista não quer vestir nosso manto? As camisas ficaram lindas e remetem à nossa história, nossos raios, tão poderosos quando estão nos gramados. O parabéns ao Santos será bem mais feliz", disse o presidente do Santos, Andres Rueda.

O uniforme principal segue a tradição e é predominantemente branco. Os raios possuem tonalidade pouco chamativa. São compridos e estão espalhados por toda a peça. A segunda camisa também é bastante conservadora, com listras pretas e brancas. Nela, os raios aparecem em tamanho reduzido na parte escura.

"Nós brincamos que o Santos é um fenômeno a ser estudado. Nunca na história um clube fez tanto pelo futebol mundial, e isso há mais de cem anos. É uma fonte que nunca seca, um time que, mesmo quando passa por dificuldades, consegue encontrar força para superá-las. É uma herança da maior importância, e, o mais importante, uma herança viva, porque os raios não param de cair na Vila", explica Eduardo Dal Pogetto, brand manager da Umbro Brasil, fornecedora de material esportivo do Santos.

Não tem jeito. Todo ano troveja na Vila e outro raio cai no mesmo lugar. O @SantosFC é isso: magia, história e paixão. Apresentamos hoje os novos mantos do Peixe para a temporada e claro, para os futuros raios da Vila.#OndeNascemOsRaios ⚡ pic.twitter.com/Z6bHDFHhIM — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 14, 2021

O novo uniforme pode ser comprado pela Santos Store, loja oficial do clube da Vila Belmiro na Internet. Torcedores interessados em adquirir as camisas terão de desembolsar R$ 289,90. O modelo feminino é mais barato, R$ 239,90.