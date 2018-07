Presidenciáveis do Palmeiras discutem futuro do clube Rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tenta juntar forças para se reerguer. Nesta quarta-feira, o presidente Arnaldo Tirone, candidato à reeleição no pleito de janeiro próximo, recebeu na Academia de Futebol os outros três pré-candidatos ao cargo: Décio Perin, Paulo Nobre e Wlademir Pescarmona.