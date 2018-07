Presidente acena com a possibilidade de Leão comandar o São Paulo em 2012

SÃO PAULO - Contratado para sacudir o elenco do São Paulo na reta final do Brasileiro, Emerson Leão não obteve os resultados esperados, mas agradou a diretoria. Satisfeito com o trabalho, o presidente Juvenal Juvêncio se reuniu nesta quarta-feira com o técnico e admite que está perto de renovar seu contrato a próxima temporada.

"A tendência é que ele fique, porque foi bem. Não nos resultados, mas no trabalho cotidiano", disse Juvenal, em entrevista à Rádio Globo. "Amanhã, não correspondendo, ele sai sem problemas. Até porque aqui no São Paulo não tem multa. Os técnicos estão livres para sair, assim como nós temos liberdade para mudá-los."

Com contrato até o fim de dezembro, Leão chegou ao São Paulo no fim de outubro e não conseguiu fazer o time reagir em campo. Logo na estreia, amargou a eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Libertad. Em sete partidas, foram quatro derrotas, um empate e apenas duas vitórias.

Segundo Juvenal, porém, a mudança de postura do elenco provocada pelo treinador tem agradado. “O que quero é um time de guerreiros, pois o futebol está muito nivelado.”

O presidente são-paulino ainda descartou a contratação de Nilmar e Taison, nomes que vêm sendo cogitados na imprensa. Segundo o dirigente, Rivaldo difilmente seguirá no clube em 2012 e Marlos pode sair. "É verdade que há interesse de um time europeu. Se isso se confirmar, ele irá", afirmou Juvenal.