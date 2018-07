Presidente aprova início da temporada do Valencia

O desempenho do Valencia na primeira parte da temporada 2010/2011 foi aprovada pelo presidente Manuel Llorente. A equipe está em quarto lugar no Campeonato Espanhol e garantiu presença nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O dirigente, porém, ressaltou a necessidade da equipe continuar em evolução.

"Até esta data estamos cumprindo os objetivos, apesar do plantel ter mudado muito em um ano. Estamos em posto na Liga dos Campeões e classificados de forma brilhante às oitavas de final. A temporada pode ser considerada boa até agora, mas teremos que melhorar para assegurar os objetivos em 2011, há muitos rivais qualificados", afirmou.

O dirigente acredita que o Valencia pode surpreender na Liga dos Campeões. A equipe espanhola foi vice-campeã nas temporadas 1999/2000 e 2000/2001. "Nosso desejo é nos consolidarmos na Liga dos Campeões e sonhamos em ser a surpresa desta edição, creio que temos chances reais de passarmos às quartas de final se fizermos as coisas bem e valorizarmos as dificuldades do Schalke 04", disse.