Presidente aprova primeiro ano na direção do Santos O presidente Luís Alvaro Oliveira Ribeiro aprovou o seu primeiro ano no comando do Santos. Eleito para suceder Marcelo Teixeira, ele conseguiu levar o clube aos títulos do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Mais do que isso, porém, ele comemora o fato de ter repatriado o ídolo Robinho no primeiro semestre e ter conseguido manter Neymar, mesmo após o forte assédio do Chelsea.