Presidente banca Ademir Fonseca no Guarani para Série C Lamentações, pedidos de desculpa e promessa de muito trabalho. Foi esse o tom da entrevista coletiva do presidente do Guarani, Horley Senna, nesta segunda-feira, dois dias após a derrota para o Velo Clube, por 1 a 0, em Campinas. O resultado acabou com as chances de o Guarani conquistar o acesso no Campeonato Paulista da Série A2. Por outro lado, Horley Senna garantiu a manutenção de Ademir Fonseca para a Série C do Brasileiro.